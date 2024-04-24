Миллионы "квадратов" нового жилья: в Минстрое назвали драйвер роста жилищного строительства в России

В марте запущено строительство 5 млн кв. метров жилья, сообщили в Минстрое РФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В марте в России запущено строительство 5 миллионов квадратных метров жилья — это третий результат за всю историю, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Во вторник под его председательством прошло совещание, на котором подвели итоги жилищного строительства в первом квартале 2024 года и обсудили дальнейшие планы.

"За первый квартал было введено более 29,3 млн кв. м жилья, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года", — отчитался Стасишин.

По его мнению, основным драйвером роста жилищного строительства в стране стала семейная ипотека. "Это действительно эффективный инструмент улучшения жилищных условий семей с детьми", — уверен замминистра.

Он напомнил, что программу продлят до 2030 года по поручению президентра России Владимира Путина.

Ранее стало известно об изменениях условий семейной ипотеки при её продлении.