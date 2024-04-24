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Миллионы "квадратов" нового жилья: в Минстрое назвали драйвер роста жилищного строительства в России

В марте запущено строительство 5 млн кв. метров жилья, сообщили в Минстрое РФ

1:04
Недвижимость

В марте в России запущено строительство 5 миллионов квадратных метров жилья — это третий результат за всю историю, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

В марте запущено строительство 5 млн кв. метров жилья, сообщили в Минстрое РФ
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Во вторник под его председательством прошло совещание, на котором подвели итоги жилищного строительства в первом квартале 2024 года и обсудили дальнейшие планы.

"За первый квартал было введено более 29,3 млн кв. м жилья, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года", — отчитался Стасишин.

По его мнению, основным драйвером роста жилищного строительства в стране стала семейная ипотека. "Это действительно эффективный инструмент улучшения жилищных условий семей с детьми", — уверен замминистра.

Он напомнил, что программу продлят до 2030 года по поручению президентра России Владимира Путина.

Ранее стало известно об изменениях условий семейной ипотеки при её продлении.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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