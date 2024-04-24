Пассивный доход от недвижимости: подсчитана выгода от покупки квартиры в Подмосковье для её сдачи в аренду

Риелтор сочла невыгодной покупку жилья в Подмосковье для сдачи в аренду

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупать квартиру в Подмосковье для последующей сдачи её в аренду невыгодно, считает риелтор Наталия Комбарова. Она изложила интернет-изданию Regions свои соображения на этот счёт.

Фото: PxHere is licensed under CC0

"Московская область слишком большая, поэтому многое зависит от расположения жилья. На данный момент это не очень выгодный бизнес, ведь квартиры стали дороже", — пояснила эксперт.

Арендные ставки тоже возросли, но не так сильно, заметила она. Поэтому если есть свободные деньги — отнесите их в банк.

"Сейчас намного выгоднее использовать банковские вклады. Проще положить деньги на депозит под процент, чем покупать жильё по нынешним ценам и пускать квартирантов", — заключила Комбарова.

Если не прислушаетесь к её мнению и надумаете всё же инвестировать в квадратные метры, купите квартиру-студию, советовал ранее её коллега.