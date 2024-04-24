Пассивный доход от недвижимости: подсчитана выгода от покупки квартиры в Подмосковье для её сдачи в аренду

Покупать квартиру в Подмосковье для последующей сдачи её в аренду невыгодно, считает риелтор Наталия Комбарова. Она изложила интернет-изданию Regions свои соображения на этот счёт.
"Московская область слишком большая, поэтому многое зависит от расположения жилья. На данный момент это не очень выгодный бизнес, ведь квартиры стали дороже", — пояснила эксперт.
Арендные ставки тоже возросли, но не так сильно, заметила она. Поэтому если есть свободные деньги — отнесите их в банк.
"Сейчас намного выгоднее использовать банковские вклады. Проще положить деньги на депозит под процент, чем покупать жильё по нынешним ценам и пускать квартирантов", — заключила Комбарова.
Если не прислушаетесь к её мнению и надумаете всё же инвестировать в квадратные метры, купите квартиру-студию, советовал ранее её коллега.
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