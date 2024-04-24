Балконное пространство: идеи дизайна для работы, отдыха и обедов

Дизайнеры объяснили, почему не стоит отделывать балкон вагонкой

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Вы наверняка заметили, что со временем отношение к балкону изменилось.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Если прежде его главным образом использовали как место для хранения лишних вещей, то сегодня, согласно эксперту по дизайну Юлии Тычино, балкон рассматривается как полноценное помещение.

Здесь можно организовать рабочее место, создать уютную зону для отдыха или даже превратить в столовую, объединив с кухней.

Если вы еще не определились, для какой из этих целей использовать балкон, стоит обратить внимание на ошибки, которые могут возникнуть при его обустройстве.

Одна из главных ошибок заключается в отделке балкона с использованием вагонки.

Будь то деревянная или пластиковая, это не играет большой роли.

Этот материал ассоциируется с загородным стилем, но не всегда в хорошем смысле.

Если вы предпочитаете стили интерьера, такие как прованс, рустик или кантри, стоит заменить вагонку на деревянные панели.

Их можно оставить в естественном цвете или покрасить в нужный оттенок.