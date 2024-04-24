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Цены на жилье в Тбилиси за первый квартал 2024 года

Квартиры в Тбилиси подорожали на 14% за 1 квартал

2:04
Недвижимость » Аналитика

Средняя цена за квадратный метр жилья в Тбилиси в первом квартале 2024 года составила $1,41 тыс., что превышает на 13,9% аналогичный период 2023 года. Эти данные опубликовала Национальная служба статистики Грузии.

Квартиры в Тбилиси подорожали на 14% за 1 квартал
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации от этой службы, самая высокая стоимость жилья в грузинской столице зафиксирована в центральном районе Мтацминда. В первом квартале новостройки в этом районе оценивались в 5,57 тыс. лари (примерно $2 тыс.) за квадратный метр. На втором месте находятся квартиры в районе Ваке, где средняя цена за квадратный метр новостройки составила 4,86 тыс. лари (примерно $1,82 тыс.). Наиболее доступное жилье было в районе Самгори, где цена составила 3,04 тыс. лари (примерно $1,13 тыс.) за квадратный метр. Средняя стоимость жилья в десяти районах Тбилиси за этот период составила 3,77 тыс. лари (примерно $1,41 тыс.).

Сравнивая с данными за первый квартал 2023 года, видно, что в Мтацминде цены выросли до 4,91 тыс. лари (примерно $1,84 тыс.) за квадратный метр, в Ваке — до 4,2 тыс. лари (примерно $1,57 тыс.). В самом доступном для покупки районе Самгори цены также выросли до 2,64 тыс. лари (примерно $991.3) за квадратный метр. Средняя стоимость по городу в целом составила 3,31 тыс. лари (примерно $1,24 тыс.).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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