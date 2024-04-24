Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыты три способа решить самую частую проблему АКПП
Россияне начали бронировать заграничные туры на зиму
Почему полезно проводить время с друзьями во время шопинга
Дмитрий Нагиев стал самым дорогим актером России
Ветеринар Галкин рассказал, почему кошка пытается сбежать из дома
Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Как прокуратура помогла жителю Приморья вернуть 250 тысяч за протезы
Несколько участников группы "Би-2" пытаются стать гражданами Молдавии
Луковая шелуха - отличное средство для рассады как удобрение
Самая дешевая комната в Москве: что предлагает рынок недвижимости

Самая дешевая комната в Москве стоит более 2 млн рублей

0:47
Недвижимость » Аналитика

Согласно аналитикам из "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", самая доступная комната в Москве оценивается в 2,1 миллиона рублей.

Самая дешевая комната в Москве стоит более 2 млн рублей
Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В пределах этой ценовой категории можно приобрести комнату площадью 15 квадратных метров, расположенную в непосредственной близости от станции метро "Зябликово". Специалисты также установили цену на самую дорогую комнату в данном сегменте рынка. Это 20-квадратный объект в Басманном районе, стоимостью 17 миллионов рублей.

Отмечается, что в настоящее время средняя цена комнат в Москве составляет 5,2 миллиона рублей, а средняя стоимость за один квадратный метр — 316 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Последние материалы
Решетова и Хабенский отошли от православия ради другой веры
Некрупный бизнес получил приоритетное право на выкуп государственной недвижимости
Эксперты дали ответ, как наказать кошку
Nature Human Behavior: восприятие времени зависит от просматриваемых изображений
Рассказываем о новом продукте на рынке
15-летняя жительница Тенерифе назвала туристов опасными для девушек
Сглаживание морщин: список из 8 продуктов, включая авокадо
Для кого нужна защита от рисков и что представляет собой страхование ответственности?
Advice.News: для иммунитета нужно есть брокколи и цитрусы
WADA объяснило разницу между допингом у пловцов из КНР и Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников