Самая дешевая комната в Москве: что предлагает рынок недвижимости

Самая дешевая комната в Москве стоит более 2 млн рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Согласно аналитикам из "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", самая доступная комната в Москве оценивается в 2,1 миллиона рублей.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В пределах этой ценовой категории можно приобрести комнату площадью 15 квадратных метров, расположенную в непосредственной близости от станции метро "Зябликово". Специалисты также установили цену на самую дорогую комнату в данном сегменте рынка. Это 20-квадратный объект в Басманном районе, стоимостью 17 миллионов рублей.

Отмечается, что в настоящее время средняя цена комнат в Москве составляет 5,2 миллиона рублей, а средняя стоимость за один квадратный метр — 316 тысяч рублей.