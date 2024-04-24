Самая дешевая комната в Москве: что предлагает рынок недвижимости

Согласно аналитикам из "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы", самая доступная комната в Москве оценивается в 2,1 миллиона рублей.
В пределах этой ценовой категории можно приобрести комнату площадью 15 квадратных метров, расположенную в непосредственной близости от станции метро "Зябликово". Специалисты также установили цену на самую дорогую комнату в данном сегменте рынка. Это 20-квадратный объект в Басманном районе, стоимостью 17 миллионов рублей.
Отмечается, что в настоящее время средняя цена комнат в Москве составляет 5,2 миллиона рублей, а средняя стоимость за один квадратный метр — 316 тысяч рублей.
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