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Ипотечные кредиты в России: снижение процентных ставок и влияние на клиентскую активность

Эксперты прогнозируют падение ипотечных ставок во втором полугодии

1:53
Недвижимость » Аналитика

Прогнозируется, что ставки по рыночной ипотеке в России могут снизиться до уровня ниже 13 процентов годовых не ранее второй половины текущего года, согласно аналитикам рейтингового агентства "Эксперт РА".

Эксперты прогнозируют падение ипотечных ставок во втором полугодии
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На 12 апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков страны, по данным "Дом.РФ", составляла 16,76 процента для первичного рынка и 16,95 процента для вторичного. Эксперты рейтингового агентства пояснили, что уменьшение ипотечных ставок станет возможным по мере понижения ключевой ставки, ожидаемого снижения с нынешних 16 процентов до 12 процентов к концу 2024 года.

"Многие участники рынка начнут снижать ставки по рыночной ипотеке, а некоторые даже сделают это заранее, в том числе, изменив условия по рефинансированию, чтобы стимулировать спрос", — отметила руководитель направления аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.

Аналитики "Эксперт РА" подчеркнули, что снижение ставок по ипотечным кредитам будет способствовать активности клиентов, а также указали на смещение вектора в сторону рыночных сделок по мере изменения льготных программ.

Однако ожидается, что общий объем выдачи ипотеки по итогам 2024 года уменьшится на 30 процентов по сравнению с рекордным 2023 годом и составит 5,4 триллиона рублей. Что касается перспектив на более долгосрочную перспективу, то, согласно прогнозу управляющего директора НРА Сергея Гришунина, рыночные ставки по жилищным кредитам не опустятся ниже 10 процентов до 2026 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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