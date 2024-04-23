Почему сейчас выгодно вложиться в рынок вторичной недвижимости

В настоящее время выгоднее вложиться в рынок вторичной недвижимости, считает эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, высказавший такое мнение в интервью "360".
Он отметил, что на вторичном рынке сейчас представлено множество объектов, продающихся ниже оценочной стоимости из-за высоких процентных ставок. Многие продавцы готовы предоставить существенные скидки до 30-40 процентов.
Тем, кто планирует покупку жилья в новостройках, стоит поспешить, поскольку до 1 июля истекает срок действия ряда льготных ипотечных программ. То же самое относится к приобретению домов или дач. В ближайшем будущем в России планируется корректировка программы строительства жилья, что может повлечь за собой увеличение стоимости строительства домов.
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