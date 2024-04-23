Новая программа ипотеки: льготы для инженеров и ученых в России

Для ученых и инженеров могут запустить льготную ипотеку

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Предполагается введение специальной программы льготной ипотеки для инженеров и специалистов, занятых на приоритетных научно-технологических проектах в России. Предложение об этом поступило от Института исследований и экспертизы ВЭБ, который считает, что такая ипотечная программа будет способствовать развитию наукоградов.

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Планируется запустить эту "научную ипотеку" в течение двух лет, не позднее 2025-2027 годов. Пока не были уточнены конкретные условия и размер процентной ставки по кредитам на жилье.

Кроме того, предложено выделить дополнительные средства на строительство служебного и арендного жилья для ученых, инженеров и сотрудников высокотехнологичных компаний-резидентов.

По данным доклада, в 2020 году 13 наукоградов в России произвели инновационную продукцию на сумму свыше 370 миллиардов рублей при инвестициях около 31 миллиарда рублей. Однако государственная поддержка программ развития наукоградов сократилась с 1 миллиарда рублей в 2010 году до 345 миллионов рублей на 2021-2023 годы.