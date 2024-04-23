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Продление программы субсидий на ипотеку для многодетных семей: новые возможности до 2031 года

Ипотечные субсидии для многодетных семей продлили на семь лет

1:12
Недвижимость

Программа, которая предусматривает выплату субсидий на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей, была продлена до 2031 года. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Семьи с детьми, которые намерены улучшить свои жилищные условия, смогут претендовать на такие выплаты в течение следующих семи лет.

Ипотечные субсидии для многодетных семей продлили на семь лет
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно действующим правилам, семьи с тремя детьми имеют право на получение 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. В 2023 году российские семьи получили 190 тыс. таких субсидий. Меру решили продлить на дополнительные семь лет, как сообщил Мишустин. Субсидию смогут получить семьи, в которых до 31 декабря 2030 года родится третий и последующий ребенок.

Более 600 млрд рублей будет дополнительно выделено из бюджета на эти цели. На продление программы в 2024 году потребуется выделить 50 млрд рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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