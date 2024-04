Климат и зарплаты: почему петербуржцы ищут новые возможности в других городах

Свыше 120 тысяч россиян из разных регионов рассматривают возможность переезда в Петербург в ближайшее время из-за новых рабочих возможностей, сообщает rosbalt. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic