Климат и зарплаты: почему петербуржцы ищут новые возможности в других городах

Петербуржцы готовы переезжать в другие города ради новой работы

Свыше 120 тысяч россиян из разных регионов рассматривают возможность переезда в Петербург в ближайшее время из-за новых рабочих возможностей, сообщает rosbalt. ru.

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Наиболее склонны к переезду в Северную столицу жители Москвы (13%), а также жители Краснодара, Сочи и Казани (по 3%), а также жители Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Тем временем анализ рынка труда также показал, что сами жители Петербурга готовы сменить место жительства ради новой работы. Согласно данным аналитиков, популярными направлениями для них являются Москва, Подмосковье, Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург.

Специалисты отмечают, что люди, решившие переехать в Петербург, принимают такое решение из-за невысоких заработков в своих регионах или из-за отсутствия интересующих их рабочих мест. В то же время, 49% петербуржцев, готовых к переезду, указали, что их мотивирует изменение климата и погоды в городе. Второй по популярности причиной для переезда стало желание новых впечатлений, а на третьем месте оказались низкие доходы.