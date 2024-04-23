Пересчитали цены на московскую недвижимость в борщи — вот что получилось: еда дорожает медленнее

На стоимость одного "квадрата" московского жилья можно накормить борщом 473 человека

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя стоимость одного квадратного метра московского жилья в апреле 2024 года эквивалентна 473 борщевым наборам, пишет в понедельник "Строительная газета", ознакомившаяся с подсчётами аналитического центра компании "Жилфонд".

Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan is licensed under public domain

С весны 2022 года "борщевой набор" — универсальный инструмент оценки продуктовой инфляции — подорожал на 17%, а жилая недвижимость в Москве — на 26%.

По данным Росстата, к началу апреля общая стоимость продуктов для приготовления борща с мясом достигла в столице 708 рублей и дальше будет расти, как прогнозируют экономисты. Повышение цен на жилплощадь тем временем заметно замедлилось из-за снижения ипотечной активности, но всё ещё сохраняется.

Таким образом, подсчитали аналитики, "борщевой индекс" добрался до отметки 473 борщевых набора за "квадрат" жилья. Примерно на этом уровне он был в 2014 году, потом снижался, а с 2019-го устремился ввысь.

"Несмотря на небольшой откат в 2023 году, за два года стоимость продуктов для приготовления борща всё же заметно выросла вслед за инфляционными процессами. На фоне этого рост цен на недвижимость оказался не таким существенным, но он безусловно есть", — прокомментировал директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.