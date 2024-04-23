Хозяйкам подсказали, как мыть окна два раза в год: секрет — в самодельном составе

Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Окна пачкаются быстро, особенно по весне, а мыть их — то ещё удовольствие. Однако если воспользоваться одним самодельным средством, можно будет ограничиться всего двумя помывками стёкол за год, и всё равно они будут сиять первозданной чистотой.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Во всяком случае, это обещает хозяйкам сетевое издание "БелНовости", опубликовавшее рецепт моющего состава для стёкол.

пять литров обычной воды;

половина столовой ложки геля для посуды;

ложка уксусной эссенции концентрацией 70%.

Тщательно перемешайте ингредиенты и наполните раствором ёмкость с распылителем. Нанесите состав на стёкла и разотрите.

Затем отполируйте очищаемые поверхности сухой тряпкой. При необходимости процедуру можно повторить, но как правило, загрязнения отходят с первого раза.