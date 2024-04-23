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Хозяйкам подсказали, как мыть окна два раза в год: секрет — в самодельном составе

Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов

0:52
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Окна пачкаются быстро, особенно по весне, а мыть их — то ещё удовольствие. Однако если воспользоваться одним самодельным средством, можно будет ограничиться всего двумя помывками стёкол за год, и всё равно они будут сиять первозданной чистотой.

Самодельный состав для мытья окон из доступных ингредиентов
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Во всяком случае, это обещает хозяйкам сетевое издание "БелНовости", опубликовавшее рецепт моющего состава для стёкол.

  • пять литров обычной воды;
  • половина столовой ложки геля для посуды;
  • ложка уксусной эссенции концентрацией 70%.

Тщательно перемешайте ингредиенты и наполните раствором ёмкость с распылителем. Нанесите состав на стёкла и разотрите.

Затем отполируйте очищаемые поверхности сухой тряпкой. При необходимости процедуру можно повторить, но как правило, загрязнения отходят с первого раза.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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