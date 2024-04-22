Опасности подтопления и пожаров: что ищут покупатели загородной недвижимости сегодня

Россияне стали обращать внимание на риск подтопления при покупки домов

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты федеральной компании "Этажи" сообщили, что потребители недвижимости, будь то дома, дачи или земельные участки, все чаще проявляют интерес к возможному риску подтопления. По словам Антона Саукова, руководителя центра загородной недвижимости в этой компании, число людей, выражающих подобные опасения и интересующихся принадлежностью участка к зонам подтопления, выросло вдвое.

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В 2023 году, в период активных лесных пожаров, две трети потенциальных покупателей загородной недвижимости интересовались возможными рисками пожаров в выбранных ими местах и мерами по обеспечению противопожарной безопасности. Тогда лишь 20-25% покупателей проявляли интерес к тому, входит ли участок в зону подтопления. В настоящее время этот вопрос задаёт уже половина потенциальных покупателей загородной недвижимости.

Помимо этого, людей, рассматривающих покупку дома, также волнует непрерывное электроснабжение, возможность подключения к газовой сети, условия взносов, обслуживание снега, а также доступность инфраструктуры и транспортных средств.

Покупатели загородной недвижимости быстро реагируют на изменения во внешней среде, отметил эксперт. Например, в жаркие дни люди активнее ищут недвижимость рядом с водоемами, а зимой интересуются дачами с банями.