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Осенью или весной? Как выбрать оптимальное время для покупки дачи

Риелтор Зубков: дачу лучше приобретать осенью

1:25
Недвижимость » Мнение

Большинство сделок по приобретению дачных участков заключается весной, особенно в начале сезона. Летом этот показатель составляет около 20 процентов, а осенью — примерно 30 процентов. Зимой доля сделок минимальна и обычно не превышает одного-двух процентов от общего числа. Эксперты утверждают, что наилучшее время для покупки дачи — осень.

Риелтор Зубков: дачу лучше приобретать осенью
Фото: PxHere is licensed under CC0

Риелтор Дмитрий Зубков считает, что приобретать дачу весной имеет смысл только тем, кто действительно в ней нуждается. Он выделяет плюсы этого времени года: возможность проверить защиту участка от наводнений и возможность начать подготовку к дачному сезону, например, посадить что-то. Однако он также отмечает недостатки, такие как повышенные цены из-за большого спроса.

Зубков считает, что наиболее подходящее время для покупки дачи — осень. В это время спрос снижается, и владельцы более склонны к согласию на уступки. Кроме того, в осеннее время можно более детально оценить состояние дома, участка и коммуникаций, так как листва уже опала, а погода не такая жаркая, как летом. Что касается лета и зимы, то Зубков не рекомендует рассматривать эти сезоны для покупки дачи из-за сложностей в оценке состояния объекта из-за зелени или снега.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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