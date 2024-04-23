Таисия Повалий: как ипотека на дом в Подмосковье изменила жизнь певицы и привела к экономии

Певица Таисия Повалий вынуждена была затянуть пояса из-за ипотеки на свой дом в Подмосковье, как она рассказала в интервью PROZVEZD. Она отметила, что приобретение жилья кардинально изменило её образ жизни: теперь каждая копейка имеет значение, и она старается экономить на всем, чтобы быстрее погасить кредит. Певица планирует погасить ипотеку за два-три года, чтобы по-настоящему почувствовать, что дом принадлежит ей.
Таисия Повалий также рассказала, что провела весь прошлый год в поисках идеального дома. В итоге она нашла обставленный особняк, в котором теперь живет вместе с мужем и матерью. Певица подчеркнула, что приобрела дом уже с мебелью, которая, хоть и не новая, но ей нравится. Она опровергла слухи о том, что просила мебель у своих коллег, включая Колю Баскова, сказав, что у него такая дорогая мебель, что она не могла бы себе её позволить.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.