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Таисия Повалий: как ипотека на дом в Подмосковье изменила жизнь певицы и привела к экономии

Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки на дом в Подмосковье

1:00
Недвижимость

Певица Таисия Повалий вынуждена была затянуть пояса из-за ипотеки на свой дом в Подмосковье, как она рассказала в интервью PROZVEZD. Она отметила, что приобретение жилья кардинально изменило её образ жизни: теперь каждая копейка имеет значение, и она старается экономить на всем, чтобы быстрее погасить кредит. Певица планирует погасить ипотеку за два-три года, чтобы по-настоящему почувствовать, что дом принадлежит ей.

Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки на дом в Подмосковье
Фото: Needpix.com by paulbr75 (pixabay.com) is licensed under CC0

Таисия Повалий также рассказала, что провела весь прошлый год в поисках идеального дома. В итоге она нашла обставленный особняк, в котором теперь живет вместе с мужем и матерью. Певица подчеркнула, что приобрела дом уже с мебелью, которая, хоть и не новая, но ей нравится. Она опровергла слухи о том, что просила мебель у своих коллег, включая Колю Баскова, сказав, что у него такая дорогая мебель, что она не могла бы себе её позволить.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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