Свинья по соседству: мини-пиг в Ростове нарушила спокойствие соседей

Жильцы жилого комплекса (ЖК) в Ростове-на-Дону недовольны соседом, который привез свинью. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Соседи на одном этаже в ЖК "Красный Аксай" жалуются на запах, который начал распространяться с прошлой осени. Владелец животного обещал, что запах исчезнет после того, как он научит своего питомца использовать лоток, однако это обещание так и не было выполнено.
Жильцов также беспокоит вопрос безопасности, поскольку некоторые считают мини-пига непредсказуемым и опасным животным. Соседи обратились за помощью в администрацию, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Минсельхоз и госжилинспекцию, но безрезультатно. Они планируют подать в суд на мужчину, если ситуация не изменится.
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