Тайна раскрыта: кто и зачем торгует недвижимостью втихаря

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Риелтор объяснила причины закрытых продаж недвижимости

1:28
Недвижимость

Закрытые продажи недвижимости были ещё в советское время, а сейчас распространились ещё больше. Директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова назвала "Известиям" основные причины такой скрытности.

Риелтор объяснила причины закрытых продаж недвижимости
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Если в закрытом режиме продают квартиры в новостройке, значит на неё ещё не получены необходимые разрешения. Покупка такой недвижимости выгодна, но рискованна, предупреждает Раджабова. "Не исключено, что застройщик увеличит сроки строительства или изменит концепцию проекта, так как это предварительная договоренность, не регламентированная официально", — объясняет она.

Другое возможное объяснение — намеренное ограничение потенциальной целевой аудитории. Такая заградительная мера характерна для элитной недвижимости.

Сюда же можно отнести попытки повысить престиж продаваемого жилья — мол, только для своих.

"Еще одна причина закрытых продаж — нежелание разбалансировать рынок", — добавляет эксперт.

Это встречается, когда цена реализуемых квадратных метров сильно отличается от рыночной — в этом случае её не принято озвучивать публично.

Одним из ярких примеров закрытых продаж может быть знаменитый замок иноагента Максима Галкина в деревне Грязь — KP.RU писала, что он пытался тайно его продать, но, к вящей радости издания, безуспешно.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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