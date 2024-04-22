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Четыре отличительные особенности скандинавского стиля — последнего писка интерьерной моды

Дизайнер рассказала об интерьере в скандинавском стиле

1:30
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В последние годы рекорды популярности бьёт скандинавский стиль в интерьерах жилья. Что вполне объяснимо, учитывая ему простоту, функциональность и уют. Дизайнер Юлия Тычино перечислила сетевому изданию "БелНовости" основные особенности этого направления.

Дизайнер рассказала об интерьере в скандинавском стиле
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Яркие тона белой направленности

Основа цветового оформления квартиры в скандинавском стиле — все оттенки белого. Благодаря этому помещения кажутся более просторными и лучше освещёнными.

Во избежание больничной казёнщины разбавьте интерьер тёплым колором — персиковыми и песочными оттенками.

Естественные материалы

Постарайтесь максимально применять такие природные материалы, как дерево, шерсть, лён, хлопок и камень, посоветовала эксперт. Это не только особенность скандинавского стиля, но общий тренд сейчас.

Минимализм и функциональность

То же самое относится к минимализму — такой концепцией руководствуются почти все современные горожане. Скандинавский стиль в этом смысле отличают большие свободные пространства и простота мебели не в ущерб её функциональности.

Естественное освещение

Минимум штор, максимум дневного света — это, по мнению Тычино, ключевой атрибут скандинавского стиля оформления квартир.

Ранее она же рассказала о французских фишках в дизайне жилых интерьеров.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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