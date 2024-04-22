Четыре отличительные особенности скандинавского стиля — последнего писка интерьерной моды

В последние годы рекорды популярности бьёт скандинавский стиль в интерьерах жилья. Что вполне объяснимо, учитывая ему простоту, функциональность и уют. Дизайнер Юлия Тычино перечислила сетевому изданию "БелНовости" основные особенности этого направления.
Основа цветового оформления квартиры в скандинавском стиле — все оттенки белого. Благодаря этому помещения кажутся более просторными и лучше освещёнными.
Во избежание больничной казёнщины разбавьте интерьер тёплым колором — персиковыми и песочными оттенками.
Постарайтесь максимально применять такие природные материалы, как дерево, шерсть, лён, хлопок и камень, посоветовала эксперт. Это не только особенность скандинавского стиля, но общий тренд сейчас.
То же самое относится к минимализму — такой концепцией руководствуются почти все современные горожане. Скандинавский стиль в этом смысле отличают большие свободные пространства и простота мебели не в ущерб её функциональности.
Минимум штор, максимум дневного света — это, по мнению Тычино, ключевой атрибут скандинавского стиля оформления квартир.
Ранее она же рассказала о французских фишках в дизайне жилых интерьеров.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).