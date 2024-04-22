Выбросите это немедленно: три вещи, с головой выдающие "бабушкин" интерьер

Дизайнер назвала три основных признака "бабушкиного" интерьера

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ничто так не портит впечатление от дома, как так называемый "бабушкин" интерьер. А ведь для того, чтобы он таким стал, достаточно всего одной детали, которая напрочь перечеркнёт всё, сделанное для создания современного и комфортного уюта в жилище.

Фото: Wikimedia Commons by Хомелка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дизайнер Юлия Тычино назвала изданию "БелНовости" три такие вещи. Внимательно оглядитесь вокруг: нет ли у вас одной из них. И если есть — на помойку их, без малейшей капли сожаления!

Кухонный уголок

Когда-то диван-уголок был идеальным вариантом для наших микроскопических кухонек, но теперь магазины полны широчайшего ассортимента мебели на любой вкус и кошелёк.

Накидки на диваны и кресла

Катастрофически портят и дешевят интерьер. Если мебель повреждена или испачкана — обратитесь к профессионалам: они приведут её в порядок современными средствами.

Сервиз в серванте

Строго говоря, серванту вообще не место в нынешних реалиях. Но если, допустим, он дорог вам как память (например, о бабушке, оставившей в наследство жилплощадь), хотя бы уберите из него посуду.