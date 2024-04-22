Выбросите это немедленно: три вещи, с головой выдающие "бабушкин" интерьер

Ничто так не портит впечатление от дома, как так называемый "бабушкин" интерьер. А ведь для того, чтобы он таким стал, достаточно всего одной детали, которая напрочь перечеркнёт всё, сделанное для создания современного и комфортного уюта в жилище.
Дизайнер Юлия Тычино назвала изданию "БелНовости" три такие вещи. Внимательно оглядитесь вокруг: нет ли у вас одной из них. И если есть — на помойку их, без малейшей капли сожаления!
Когда-то диван-уголок был идеальным вариантом для наших микроскопических кухонек, но теперь магазины полны широчайшего ассортимента мебели на любой вкус и кошелёк.
Катастрофически портят и дешевят интерьер. Если мебель повреждена или испачкана — обратитесь к профессионалам: они приведут её в порядок современными средствами.
Строго говоря, серванту вообще не место в нынешних реалиях. Но если, допустим, он дорог вам как память (например, о бабушке, оставившей в наследство жилплощадь), хотя бы уберите из него посуду.
Станислав Садальский негативно прокомментировал торжество в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).