Ковры: секреты выбора, которые превратят ваш дом в уютное пространство

Вопреки тому, что часто думают, ковры не потеряли свою актуальность.
Они, наоборот, могут значительно улучшить общий вид помещения, придавая ему единую стилистику.
Но это возможно лишь при правильном выборе ковра.
К сожалению, многие допускают ошибку, которая лишает комнату уюта и пространства.
О какой именно ошибке идет речь?
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино, подчеркивает: ковер должен быть достаточно большим.
Если он слишком маленький, чтобы под него попадали ножки мебели, это явный недочет.
Маленький ковер, скорее всего, не сможет справиться с задачей "связывания" мебели в помещении и завершающего штриха в дизайне.
При этом ковер, расположенный просто посреди комнаты, визуально ее уменьшает.
Что делать, если ковер слишком маленький?
Не обязательно избавляться от него. Важно, чтобы он поддерживал хотя бы одну из ножек мебели.
Если это невозможно, его можно расположить на большом ковре. Даже если они разного стиля, это поможет сделать помещение более гармоничным.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.