Ковры: секреты выбора, которые превратят ваш дом в уютное пространство

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Известна ошибка с ковром, которая часто портит интерьер

1:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Вопреки тому, что часто думают, ковры не потеряли свою актуальность.

Известна ошибка с ковром, которая часто портит интерьер
Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Они, наоборот, могут значительно улучшить общий вид помещения, придавая ему единую стилистику.

Но это возможно лишь при правильном выборе ковра.

К сожалению, многие допускают ошибку, которая лишает комнату уюта и пространства.

О какой именно ошибке идет речь?
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино, подчеркивает: ковер должен быть достаточно большим.

Если он слишком маленький, чтобы под него попадали ножки мебели, это явный недочет.

Маленький ковер, скорее всего, не сможет справиться с задачей "связывания" мебели в помещении и завершающего штриха в дизайне.

При этом ковер, расположенный просто посреди комнаты, визуально ее уменьшает.

Что делать, если ковер слишком маленький?
Не обязательно избавляться от него. Важно, чтобы он поддерживал хотя бы одну из ножек мебели.

Если это невозможно, его можно расположить на большом ковре. Даже если они разного стиля, это поможет сделать помещение более гармоничным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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