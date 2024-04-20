Идеальный выбор штор: советы эксперта для гармоничного оформления вашего пространства

Эксперт посоветовал, какой оттенок для штор выбрать

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Выбор подходящих штор — это задача, которая всегда была далека от простоты. Помимо выбора материала, вам также нужно учитывать цвет портьер. Если вы чувствуете себя немного потерянным, стоя перед разнообразием штор и занавесок в магазине, вот несколько советов от эксперта дизайна Юлии Тычино.

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Юлия советует обращать внимание на цветовую гамму комнаты при выборе текстиля. Если в комнате яркие стены, рекомендуется выбирать однотонные светлые шторы — они будут гармонировать с окружающим пространством лучше всего. Если же отделка нейтральная, полезно добавить выразительные акценты, используя текстиль в контрастных оттенках.

Владельцам просторных помещений стоит обратить внимание на материалы в любых цветах, в то время как для более компактных помещений подойдут светлые оттенки. Важно помнить, что чем теплее цвет, тем кажется шире комната.

Эти же принципы полезно применять не только при выборе штор для окон, но и при зонировании комнаты с использованием портьер.