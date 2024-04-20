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Идеальный выбор штор: советы эксперта для гармоничного оформления вашего пространства

Эксперт посоветовал, какой оттенок для штор выбрать

1:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор подходящих штор — это задача, которая всегда была далека от простоты. Помимо выбора материала, вам также нужно учитывать цвет портьер. Если вы чувствуете себя немного потерянным, стоя перед разнообразием штор и занавесок в магазине, вот несколько советов от эксперта дизайна Юлии Тычино.

Эксперт посоветовал, какой оттенок для штор выбрать
Фото: PxHere is licensed under CC0

Юлия советует обращать внимание на цветовую гамму комнаты при выборе текстиля. Если в комнате яркие стены, рекомендуется выбирать однотонные светлые шторы — они будут гармонировать с окружающим пространством лучше всего. Если же отделка нейтральная, полезно добавить выразительные акценты, используя текстиль в контрастных оттенках.

Владельцам просторных помещений стоит обратить внимание на материалы в любых цветах, в то время как для более компактных помещений подойдут светлые оттенки. Важно помнить, что чем теплее цвет, тем кажется шире комната.

Эти же принципы полезно применять не только при выборе штор для окон, но и при зонировании комнаты с использованием портьер.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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