Новый законопроект в России: мебель включена в ипотечные кредиты для экономии расходов на обустройство жилья

В ипотечноый кредит включат мебель

3:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство строительства России разработало законопроект, позволяющий включать в договор долевого участия встроенную мебель и расходы на нее в сумму ипотечного кредита. Авторы инициативы утверждают, что это позволит уменьшить расходы на обустройство жилья для жителей России.

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По мнению экспертов, законопроект призван стандартизировать включение расходов на меблировку в ипотечные кредиты и сделать процесс более прозрачным для потребителей. Это также поможет сделать жилье готовым к проживанию сразу после получения ключей от застройщика.

Новые правила распространятся на мебель российского производства или из стран Евразийского экономического союза, и будут применяться только к договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Если законопроект будет принят, покупатели квартир в новостройках смогут сэкономить на обустройстве жилья благодаря более низким ценам за счет объемов закупки и более выгодным ипотечным ставкам.

"В сравнении с потребительскими кредитами, чьи ставки в настоящее время остаются на высоком уровне, достигая 30%, ипотечные кредиты представляют собой более выгодную опцию. Даже при стандартных ставках, колеблющихся в районе 15-17%, ипотека становится значительно привлекательнее. Кроме того, сроки ипотечных кредитов гораздо длиннее, достигая до 30 лет, в то время как потребительские кредиты обычно выдаются на срок до пяти лет, что может привести к значительным переплатам", — отметила Надежда Стаднюк, руководитель отдела ипотеки в компании "Бест-Новострой".

По мнению Александра Шестакова, президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), скидка на мебель, включаемую в состав квартиры, составит не менее 30%. "Цены на такую мебель будут зафиксированы на момент подписания договора купли-продажи новостройки, что дает покупателям уверенность в том, что стоимость мебели не увеличится за время строительства, обычно занимающего два-три года", — поясняет Шестаков.

Отношение рынка Эксперты рынка недвижимости одобрительно встретили законопроект Минстрой. Благодаря нововведению на рынке появится больше квартир с ремонтом и мебелью, что повысит их доступность.

"Включение мебели в ипотечные платежи не повышает процентную ставку, но увеличивает сумму ипотеки на 150-500 тысяч рублей в зависимости от выбранных опций. Это также растягивает срок платежа на значительный период, в отличие от потребительских кредитов. Таким образом, потребители получают возможность финансировать эти расходы по более выгодным условиям", — поясняет представитель компании Rerooms.

Стоит также отметить, что девелоперы заключают договоры на массовую закупку материалов и привлечение профессиональных бригад, отмечает Борисов. Он подчеркивает, что цены, предоставленные подрядчиками для застройщиков, обычно недоступны частным клиентам.

Предложенный законопроект, по мнению Александра Шестакова, президента АМДПР, способствует развитию как мебельной, так и строительной отраслей, а также облегчает улучшение жилищных условий для граждан.

Рост спроса на квартиры с мебелью является стабильным трендом последних лет, особенно на рынке первичного жилья. По оценкам АМДПР, до 10% новостроек в России и до 25% в Москве и Санкт-Петербурге поставляются с мебелью. Более десяти крупных производителей мебели уже занимаются производством мебели для новостроек.