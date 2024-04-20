Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгметаллы: идеальное вложение
Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине
Рецепт гарнира с киноа и диким рисом
Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
Посадите на участке ясенец
Новый законопроект в России: мебель включена в ипотечные кредиты для экономии расходов на обустройство жилья

В ипотечноый кредит включат мебель

3:49
Недвижимость

Министерство строительства России разработало законопроект, позволяющий включать в договор долевого участия встроенную мебель и расходы на нее в сумму ипотечного кредита. Авторы инициативы утверждают, что это позволит уменьшить расходы на обустройство жилья для жителей России.

В ипотечноый кредит включат мебель
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По мнению экспертов, законопроект призван стандартизировать включение расходов на меблировку в ипотечные кредиты и сделать процесс более прозрачным для потребителей. Это также поможет сделать жилье готовым к проживанию сразу после получения ключей от застройщика.

Новые правила распространятся на мебель российского производства или из стран Евразийского экономического союза, и будут применяться только к договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Если законопроект будет принят, покупатели квартир в новостройках смогут сэкономить на обустройстве жилья благодаря более низким ценам за счет объемов закупки и более выгодным ипотечным ставкам.

"В сравнении с потребительскими кредитами, чьи ставки в настоящее время остаются на высоком уровне, достигая 30%, ипотечные кредиты представляют собой более выгодную опцию. Даже при стандартных ставках, колеблющихся в районе 15-17%, ипотека становится значительно привлекательнее. Кроме того, сроки ипотечных кредитов гораздо длиннее, достигая до 30 лет, в то время как потребительские кредиты обычно выдаются на срок до пяти лет, что может привести к значительным переплатам", — отметила Надежда Стаднюк, руководитель отдела ипотеки в компании "Бест-Новострой".

По мнению Александра Шестакова, президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), скидка на мебель, включаемую в состав квартиры, составит не менее 30%. "Цены на такую мебель будут зафиксированы на момент подписания договора купли-продажи новостройки, что дает покупателям уверенность в том, что стоимость мебели не увеличится за время строительства, обычно занимающего два-три года", — поясняет Шестаков.

Отношение рынка Эксперты рынка недвижимости одобрительно встретили законопроект Минстрой. Благодаря нововведению на рынке появится больше квартир с ремонтом и мебелью, что повысит их доступность.

"Включение мебели в ипотечные платежи не повышает процентную ставку, но увеличивает сумму ипотеки на 150-500 тысяч рублей в зависимости от выбранных опций. Это также растягивает срок платежа на значительный период, в отличие от потребительских кредитов. Таким образом, потребители получают возможность финансировать эти расходы по более выгодным условиям", — поясняет представитель компании Rerooms.

Стоит также отметить, что девелоперы заключают договоры на массовую закупку материалов и привлечение профессиональных бригад, отмечает Борисов. Он подчеркивает, что цены, предоставленные подрядчиками для застройщиков, обычно недоступны частным клиентам.

Предложенный законопроект, по мнению Александра Шестакова, президента АМДПР, способствует развитию как мебельной, так и строительной отраслей, а также облегчает улучшение жилищных условий для граждан.

Рост спроса на квартиры с мебелью является стабильным трендом последних лет, особенно на рынке первичного жилья. По оценкам АМДПР, до 10% новостроек в России и до 25% в Москве и Санкт-Петербурге поставляются с мебелью. Более десяти крупных производителей мебели уже занимаются производством мебели для новостроек.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Дания, Швеция и Финляндия угрожают перекрыть РФ выход в Балтийское море
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Ученые ответили, умеют ли скучать кошки
"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно
Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"
Экономия денег: 4 эффективных способа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников