Определение аварийного жилья: критерии и процесс признания в 2024 году

Эксперты рассказали, как происходит расселение аварийного жилья в 2024

4:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт поделился информацией о том, какие шаги следует предпринять жильцам аварийного дома, чтобы его официально признали непригодным для проживания и начали процесс расселения.

Фото: flickr.com by Toby Alter is licensed under Commons, the free media repository

Каким образом определяется аварийный дом

Аварийный дом — это жилище, которое по техническим причинам стало непригодным для проживания. Здание получает статус аварийного, если его несущие конструкции утратили свою прочность или имеются серьезные дефекты, составляющие более половины общей площади здания и представляющие угрозу обрушения. Такое жилье требует либо реконструкции, либо сноса, а его жильцов переселяют.

Важно различать аварийное жилье от старого. Например, если дом был построен в 50-60 годах, имеет изношенные стены и проблемы с коммуникациями, но его фундамент, перекрытия и крыша в хорошем состоянии, то это старое жилье.

Как определить аварийный дом Юлия Усачева, генеральный директор АН "Городской риэлторский центр", рассказала NEWIA о том, какие действия необходимо предпринять жильцам аварийного дома, чтобы получить официальное признание этого статуса.

Для начала жильцам необходимо провести общее собрание, после чего заказать экспертизу состояния здания и направить в местную администрацию следующие документы:

Заявление о признании дома аварийным.

Доверенность от собственников или иное подтверждение полномочий заявителя. Например, председателю ТСЖ придется предоставить решение общего собрания жильцов о своем назначении.

Если собственность на жилье не зарегистрирована в ЕГРН, то нужно приложить копии правоустанавливающих документов.

Заключение специализированной организации-эксперта о состоянии дома.

Этот пакет документов можно представить лично в администрацию, отправить почтой или через МФЦ.

После получения заявления от жильцов администрация муниципалитета формирует межведомственную комиссию, включающую специалистов из различных органов, таких как Роспотребнадзор, бюро техинвентаризации, отдел архитектуры, МЧС и пожарной безопасности.

Собранная комиссия организует экспертизу, которая должна быть проведена в течение 30 дней после получения заявления. Представители служб проверяют, соответствует ли фактическое состояние здания заявленному и действительно ли оно не отвечает нормам, установленным для жилых помещений.

После того как муниципалитет признает дом аварийным и примет решение о расселении, жильцам предлагаются варианты переезда.

Какое жилье должны предоставить взамен аварийного?

Если в аварийном жилье была большая площадь или несколько комнат, то при переселении граждане не могут получить меньшее по площади или количеству комнат помещение. Закон обязывает предоставить точно такие же помещения.

Переселение в более просторное жилье допускается. Обычно жильцам предлагают объекты в том же районе, а переезд в другой район возможен только с их согласия. Однако этот процесс не всегда протекает гладко.

Юлия Усачева приводит пример: "Например, дом нашей клиентки был признан аварийным уже десять лет назад. Вместе с другими жильцами она представила документы в соответствующие органы. Ей предложили новое жилье, которое еще не было полностью готово к заселению. Тем временем она продолжает жить в аварийном доме, ожидая переселения."

При переселении могут учитываться и другие факторы, например, наличие детей или инвалидов. Однако это возможно только в случае аренды муниципального жилья.

Расселение, осуществляемое администрацией, иногда занимает много времени, и владельцу квартиры могут предложить компенсацию вместо нового жилья. Сумма компенсации рассчитывается исходя из рыночной стоимости жилья, которую определяет аккредитованная оценочная организация. Эта сумма включает в себя рыночную цену квартиры, общедомового имущества, придомовой территории и расходы, связанные с переездом. Соглашение об окончательной сумме компенсации заключается между муниципалитетом и владельцем жилья.

Если владелец квартиры не удовлетворен предложенной суммой, он может требовать ее увеличения. В случае несогласия администрации, разногласия рассматриваются в судебном порядке. Суд может принять сторону гражданина и учесть все расходы, которые не были учтены государственными органами.