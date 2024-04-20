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Средняя цена вторичного жилья в России незначительно выросла: анализ апреля

Рынок вторичного жилья в России начал стагнировать

1:05
Недвижимость » Аналитика

В начале апреля средняя цена вторичного жилья на российском рынке лишь незначительно увеличилась на 0,4 процента, достигнув отметки в 143,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Рынок вторичного жилья в России начал стагнировать
Фото: PxHere is licensed under CC0

Аналитики отмечают необычайную стабильность на региональных рынках, где лишь в нескольких городах были отмечены изменения средних цен более чем на 1 процент за месяц.

В частности, в Москве средняя стоимость вторичного жилья сократилась на 0,2 процента за месяц, опустившись до 336,2 тысячи рублей за квадратный метр. Однако за год этот показатель вырос на 6,9 процента. Газета отмечает, что около 40 процентов жилых объектов в столице продаются со снижением цены на 2 процента.

Прогнозы указывают на возможное снижение средней стоимости жилья в Москве в апреле-мае на 1 процент в месяц.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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