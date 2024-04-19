В Озерске соседи посетили старую женщину с проверяющей комиссией из-за того, что она содержала крыс у себя в квартире. Хозяйка настаивала, что это "мангусты" и что они безопасны, но грязный пол явно свидетельствовал об обратном. Соседи утверждают, что эти "ползучие жильцы" уже начали расширять свои территории за пределы ее квартиры, сообщает Общественная Служба Новостей.
Известный юрист Иван Соловьев отмечает, что можно выселить женщину из ее жилья из-за этой проблемы, но это требует выполнения нескольких шагов,
"Ей будет предписано устранить все проблемы", — говорит он.
Если женщина игнорирует замечания соседей, то им нужно вызвать специалистов для проверки квартиры на соответствие санитарным нормам. "По результатам будет вынесено предписание устранить все проблемы", — добавил источник. Если женщина продолжает игнорировать требования, то соседи должны собрать документы для суда.
"Вероятно, она будет выселена", — продолжил Соловьев.
"Затем будет судебное решение о нарушении санитарных норм, что опасно для жильцов", — говорит юрист. — "Если проблема с крысами не прекратится, вмешаются судебные приставы и инспекторы, чтобы ликвидировать эту проблему и обеспечить комфортное проживание. Вероятно, женщина будет выселена".
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.