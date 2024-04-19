Опасность соседских грызунов: почему имеет смысл бороться с ними прямо сейчас

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Юрист рассказал, как избавиться от соседа, разводящего дома крыс, тараканов и клопов

1:25
Недвижимость » Мнение

В Озерске соседи посетили старую женщину с проверяющей комиссией из-за того, что она содержала крыс у себя в квартире. Хозяйка настаивала, что это "мангусты" и что они безопасны, но грязный пол явно свидетельствовал об обратном. Соседи утверждают, что эти "ползучие жильцы" уже начали расширять свои территории за пределы ее квартиры, сообщает Общественная Служба Новостей.

Юрист рассказал, как избавиться от соседа, разводящего дома крыс, тараканов и клопов
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известный юрист Иван Соловьев отмечает, что можно выселить женщину из ее жилья из-за этой проблемы, но это требует выполнения нескольких шагов,

"Ей будет предписано устранить все проблемы", — говорит он.

Если женщина игнорирует замечания соседей, то им нужно вызвать специалистов для проверки квартиры на соответствие санитарным нормам. "По результатам будет вынесено предписание устранить все проблемы", — добавил источник. Если женщина продолжает игнорировать требования, то соседи должны собрать документы для суда.

"Вероятно, она будет выселена", — продолжил Соловьев.

"Затем будет судебное решение о нарушении санитарных норм, что опасно для жильцов", — говорит юрист. — "Если проблема с крысами не прекратится, вмешаются судебные приставы и инспекторы, чтобы ликвидировать эту проблему и обеспечить комфортное проживание. Вероятно, женщина будет выселена".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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