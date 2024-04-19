Опасность соседских грызунов: почему имеет смысл бороться с ними прямо сейчас

Юрист рассказал, как избавиться от соседа, разводящего дома крыс, тараканов и клопов

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

В Озерске соседи посетили старую женщину с проверяющей комиссией из-за того, что она содержала крыс у себя в квартире. Хозяйка настаивала, что это "мангусты" и что они безопасны, но грязный пол явно свидетельствовал об обратном. Соседи утверждают, что эти "ползучие жильцы" уже начали расширять свои территории за пределы ее квартиры, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Известный юрист Иван Соловьев отмечает, что можно выселить женщину из ее жилья из-за этой проблемы, но это требует выполнения нескольких шагов,

"Ей будет предписано устранить все проблемы", — говорит он.

Если женщина игнорирует замечания соседей, то им нужно вызвать специалистов для проверки квартиры на соответствие санитарным нормам. "По результатам будет вынесено предписание устранить все проблемы", — добавил источник. Если женщина продолжает игнорировать требования, то соседи должны собрать документы для суда.

"Вероятно, она будет выселена", — продолжил Соловьев. "Затем будет судебное решение о нарушении санитарных норм, что опасно для жильцов", — говорит юрист. — "Если проблема с крысами не прекратится, вмешаются судебные приставы и инспекторы, чтобы ликвидировать эту проблему и обеспечить комфортное проживание. Вероятно, женщина будет выселена".