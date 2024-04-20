В России построено колоссальное количество жилья — в Минстрое раскрыли впечатляющую статистику

Около 30 миллионов квадратных метров жилья введено с начала года в России

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Около 30 миллионов квадратных метров жилья введено с начала года в России, сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко, её цитирует Интерфакс.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

"За первые месяцы 2024 года уже построено 29,3 миллиона квадратных метров, из которых ИЖС составляет 20,5 миллиона", — заявила она на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Чиновница выразила надежду на продление программы "Стимул" с её доработкой в части включения объектов социальной инфраструктуры, что сблизит условия развития территорий в крупных городах и небольших сёлах.

Эти же данные приводил ранее Росстат. Причём ведомство уточнило: в марте объём жилищного строительства в РФ составил 8 миллионов 726,1 тысячи кв. м.

В прошлом году, как сообщал прежде вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, были введены рекордные почти 110,5 миллиона квадратных метров жилья. Напомним, президент страны Владимир Путин поставил задачу к 2030 году выйти уровень 120 квадратных метров в год.