Ипотека в России идёт в рост за счёт льготных программ

Больше половины ипотечных кредитов в марте выдано по льготным программам

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Больше половины ипотечных кредитов в марте выдано по льготным программам, передаёт в пятницу Интерфакс, изучивший обзор Банка России о динамике развития банковского сектора.

Фото: PxHere

Общий объём выдачи ипотеки в России вырос по сравнению с февралём на 34% — до 447 миллиардов рублей.

"Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них пришлось более 50% выдач), на которые не влияют высокие ставки на рынке", — объясняется в отчёте.

После усложнения в конце 2023 года получения массовой "Льготной ипотеки", самой популярной льготной программой остаётся "Семейная ипотека" — выдачи по ней в марте выросли в полтора раза до 169 миллиардов рублей.

Выросли и "Льготная ипотека", и ИТ-ипотека (больше чем вдвое — видимо все торопятся получить, пока не исчерпаны лимиты, предположили в ЦБ), и даже обычная рыночная, хоть и всего на 5%.

Государство намерено в ближайшее время свернуть всю льготную ипотеку, кроме семейной. "По семейной ипотеке, наверно, сейчас ключевые идут обсуждения. У нас есть поручение президента, чтобы для семей, где есть ребенок младше 6 лет, условия остались прежними", — пояснил замминистра финансов Иван Чебесков.

В перспективе, возможно, льготные программы вернутся в обновлённом варианте, став более адресными, за что ратуют в Госдуме.