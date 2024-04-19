Найдены самая дешёвая и самая дорогая многокомнатные квартиры в Москве: держитесь крепче — ну и цены!

Самую дешёвую многокомнатную квартиру в Москве продают за 16,6 миллиона рублей

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самую дешёвую многокомнатную квартиру в Москве продают за 16,6 миллиона рублей, пишет "Стройгазета" со ссылкой на исследование компании "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Всего в апреле в старой Москве представлено немногим более тысячи многокомнатных квартир. Средняя цена лота — 151 миллион рублей.

Упомянутый самый дешёвый — пятикомнатная квартира евроформата общей площадью 119,1 квадратных метра без отделки в уже введённом проекте комфорт-класса в ЮВАО в районе Некрасовка. Самым дорогим признан шестикомнатный пентхаус евроформата общей площадью 433 квадратных метра с террасой в проекте элитного сегмента, который должен быть сдан без отделки в I квартале 2026 года — за него просят 2,5 миллиарда рублей.

В этом пункте у риелторов возникают разночтения с коллегами — ранее была найдена самая дорогая в Москве (и, видимо, в России) квартира за 3,2 миллиарда.

Топ многокомнатных квартир по классам:

бизнес-класс — 543 лотов (51,7%), премиум-сегмент — 316 многокомнатных квартир (30,1%), элит-класс — 97 крупногабаритных объекта (9,2%), комфорт-класс — 94 лота (9%).

Топ многокомнатных квартир по районам:

Даниловский — 185 лотов, Пресненский — 165 лотов, Хорошёво-Мнёвники — 101 лот, Раменки — 91 лот, Покровское-Стрешнево — 52 лота.