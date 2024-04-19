Найдены самая дешёвая и самая дорогая многокомнатные квартиры в Москве: держитесь крепче — ну и цены!

Самую дешёвую многокомнатную квартиру в Москве продают за 16,6 миллиона рублей, пишет "Стройгазета" со ссылкой на исследование компании "НДВ Супермаркет Недвижимости".
Всего в апреле в старой Москве представлено немногим более тысячи многокомнатных квартир. Средняя цена лота — 151 миллион рублей.
Упомянутый самый дешёвый — пятикомнатная квартира евроформата общей площадью 119,1 квадратных метра без отделки в уже введённом проекте комфорт-класса в ЮВАО в районе Некрасовка.
Самым дорогим признан шестикомнатный пентхаус евроформата общей площадью 433 квадратных метра с террасой в проекте элитного сегмента, который должен быть сдан без отделки в I квартале 2026 года — за него просят 2,5 миллиарда рублей.
В этом пункте у риелторов возникают разночтения с коллегами — ранее была найдена самая дорогая в Москве (и, видимо, в России) квартира за 3,2 миллиарда.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.