Скрытые двери: элегантное решение для современных интерьеров

Скрытые двери — это, безусловно, элегантное решение, свидетельствующее о тонком вкусе владельцев жилья.
По мнению эксперта и дизайнера Юлии Тычино, такие конструкции часто встречаются в небольших апартаментах или в интерьерах, оформленных в минималистическом стиле.
Если вы до сих пор не понимаете, о чем речь, давайте проясним: скрытые двери представляют собой "сооружение" (если это слово, конечно же, уместно), которое словно растворяется в окружающем пространстве благодаря совпадению цвета и текстуры со стеной, на которой они установлены.
Однако достичь гармоничного вида такой модели удается не всегда.
Часто вся идея "камуфляжа" исчезает, лишая двери смысла.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.