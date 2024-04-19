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Скрытые двери: элегантное решение для современных интерьеров

Как правильно встроить невидимые двери в интерьер

0:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Скрытые двери — это, безусловно, элегантное решение, свидетельствующее о тонком вкусе владельцев жилья.

Как правильно встроить невидимые двери в интерьер
Фото: Скриншот YT Market-Dveri

По мнению эксперта и дизайнера Юлии Тычино, такие конструкции часто встречаются в небольших апартаментах или в интерьерах, оформленных в минималистическом стиле.

Если вы до сих пор не понимаете, о чем речь, давайте проясним: скрытые двери представляют собой "сооружение" (если это слово, конечно же, уместно), которое словно растворяется в окружающем пространстве благодаря совпадению цвета и текстуры со стеной, на которой они установлены.

Однако достичь гармоничного вида такой модели удается не всегда.

Часто вся идея "камуфляжа" исчезает, лишая двери смысла.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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