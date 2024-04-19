Взлет арендного рынка жилья: прогноз на тройной рост

Эксперты ожидают роста рынка аренды втрое

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

По мнению генерального директора Агентства трансформации и развития экономики Владислава Онищенко, в ближайшие годы рынок аренды жилья может увеличиться втрое. Даже при пессимистичном прогнозе он ожидает его роста в два раза.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

По словам Онищенко, ожидается не только увеличение числа сделок, но и рост количества доступных объектов недвижимости. Это, в свою очередь, приведет к увеличению доходов в бюджет от налогов на аренду. На данный момент рынок аренды в России оценивается в 230-240 миллиардов рублей, а в аренду предлагается 320-350 тысяч объектов недвижимости. Эксперт также отмечает, что активный рост рынка аренды будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране.