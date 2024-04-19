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Продление программы материнского капитала до 2030: важные детали законопроекта

Систему маткапитала предлагают серьезно доработать

1:24
Недвижимость

Законопроект о продлении программы материнского (семейного) капитала (МСК) до 2030 года был разработан депутатом Госдумы Ниной Останиной. Однако кабмин указал на необходимость серьезной доработки этого документа. Согласно проекту заключения правительства Российской Федерации, опубликованному в Telegram-канале "Движимая повестка", продление программы МСК должно учитывать поручения, выданные в послании президента, а также требует комплексного пересмотра подходов к предоставлению этой поддержки с учётом демографических вызовов и результатов реализации программы.

Систему маткапитала предлагают серьезно доработать
Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Михаил Краснов, директор департамента налогового и юридического консультирования Consul Group, выделил, что продление программы уже можно считать решённым, остаётся лишь определить конкретные детали. Он предположил, что правительство может предложить расширить список квалифицирующихся лиц и изменить способы использования средств, что потребует определения источников финансирования. Возможным источником может стать налог на роскошь, однако пока законопроект направлен только на изучение в профильные комитеты Госдумы. Краснов также отметил, что правительство обратило внимание на необходимость определения порядка и источников финансирования программы в своём заключении по законопроекту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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