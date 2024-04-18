Российские инвесторы предпочитают Таиланд и Бали: новые направления недвижимости за рубежом

Российские инвесторы покидают Дубай в пользу Индонезии и Таиланда

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты отмечают, что состоятельные российские инвесторы в недвижимость все реже ориентируются на Дубай, предпочитая приобретать жилье в Юго-Восточной Азии.

Фото: Собственная работа by Azisrif is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Особенно популярными направлениями стали курортные зоны Таиланда и остров Бали в Индонезии. Эти тропические страны стали предпочтительным выбором для тех, кто ищет убежище от возможных политических и экономических потрясений на родине.

Такой сдвиг в предпочтениях произошел в свете уменьшения объема инвестиций россиян в элитную недвижимость Дубая за последние полгода. Линнетт Саккетто, основательница консалтинговой компании DXB Advisors в Дубае, отметила, что первоначальный интерес со стороны россиян уже проявился, и теперь они ищут другие возможности.

В начале 2021 года россияне были среди крупнейших иностранных инвесторов в недвижимость Дубая, вложив более 1 млн дирхамов. Однако этот интерес достиг своего пика в 2023 году, когда россияне активно приобретали готовые к заселению объекты в популярных районах Дубая.

Саккетто отмечает, что факторы, такие как снижение курса рубля и международные санкции, сделали за границей инвестиции менее привлекательными для российских граждан.

Несмотря на это, рынок недвижимости Дубая продолжает процветать, привлекая богатых инвесторов со всего мира, благодаря своей роскошной недвижимости, которая остается относительно доступной по сравнению с другими мировыми центрами.

В отчете отмечается, что Дубай стал самым активным рынком элитной недвижимости с ценой выше 10 млн долларов. В первом квартале 2024 года было заключено множество сделок на общую сумму 1,7 млрд долларов.

Сейчас многие российские инвесторы переключили свое внимание на восточное побережье Таиланда и остров Бали. Согласно данным Тайской ассоциации недвижимости, доля российских инвесторов в сделках с недвижимостью в Паттайе составляла около 12% в 2019 году, а также значительная часть сделок в курортных зонах.

В Пхукете доля российских владельцев кондоминиумов выросла до 40% после начала военных действий на Украине.

Бали также стал привлекательным местом для российских инвесторов. Хотя количество владельцев недвижимости из России на Бали ниже, чем в Паттайе, рынок недвижимости острова быстро развивается.

Средние инвестиции российских покупателей колеблются от 200 до 500 тыс. долларов, при этом они предпочитают приобретать виллы и жилую недвижимость в районах, таких как Семиньяк, Канггу и Убуд.

Для богатых россиян тропические берега Таиланда и Индонезии продолжают оставаться привлекательными в условиях нестабильности на родине.