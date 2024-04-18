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Как в Подмосковье снять помещение за 1 рубль в год: раскрыты условия

В Подмосковье сдали за рубль более 200 объектов коммерческой недвижимости

1:41
Недвижимость

Более 200 объектов коммерческой недвижимости сдано в аренду за один рубль в Подмосковье за время действия соответствующей льготной программы, сообщила пресс-служба Миноблимущества в среду.

В Подмосковье сдали за рубль более 200 объектов коммерческой недвижимости
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Программа "Недвижимость за 1 рубль" продолжается уже девять месяцев по предложению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В соответствии с ней предприниматель может арендовать изношенное или аварийное нежилое помещение по цене 1 рубль за квадратный метр в год. При этом он берётся провести капремонт или реконструкцию своими силами. Затем объект можно будет выкупить.

"Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет. Выкупить имущество можно после проведения ремонтных работ через 1,5 года или реконструкции здания, сооружения в срок, не превышающий 3 года с даты заключения договора аренды", — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Правительству региона программа выгодна не только потому, что бизнесмены приведут в порядок ветшающие площади, но и потому, что на них будут созданы новые рабочие места, откроются предприятия сферы обслуживания.

К примеру, на улице Институтской во Фрязино в конце апреля откроется Центр протезирования и реабилитации, ремонт там уже закончен. В микрорайоне Заря городского округа Балашиха работы пока в разгаре, там будет баня. В июне на улице Свердлова в Балашихе заработают пункты выдачи маркетплейсов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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