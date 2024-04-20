Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Винницкой области двое военных ВСУ застрелили полицейского на блокпосту
Томатный суп с базиликом: экспресс-рецепт из консервов
"Авито" запускают новый сервис для туризма по России
Перманентный макияж, алопеция и другие факторы, ведущие к утрате ваших бровей
Эксперты рассказали, какие вещи любят кошки
Когда не стоит паниковать: типичные проблемы с автоматической коробкой передач
Милош Бикович поддержал создание зарубежных адаптаций "Холопа"
Низкорослые сорта томатов
Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"
Исследование Tinkoff Data: почему жители опаздывают с оплатой коммунальных услуг

Должники рассказали, почему они не могут своевременно оплатить коммуналку

Недвижимость

Большинство жителей, которые иногда опаздывают с оплатой коммунальных услуг, делают это из-за забывчивости, согласно исследованию, проведенному в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

Должники рассказали, почему они не могут своевременно оплатить коммуналку
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почти половина участников опроса, что составляет 47%, признались, что время от времени опаздывают с оплатой коммунальных услуг из-за того, что забывают сделать это вовремя. Еще четверть респондентов объяснили, что пропускают срок оплаты коммунальных счетов из-за нестабильного дохода. Еще 13% опрошенных уточнили, что им неудобно регулярно оплачивать коммунальные услуги.

Согласно данным исследования, 63% жильцов всегда своевременно оплачивают коммунальные услуги и не допускают задержек с платежами. Они расплачиваются за все коммунальные услуги до наступления нового расчетного периода. У 29% опрошенных иногда образуется задолженность в течение одного-двух месяцев в году. Еще 5% неоплачивают коммунальные счета своевременно три-пять месяцев в году. Приблизительно 2% респондентов часто опаздывают с оплатой — от шести до восьми месяцев в году. 1% участников опроса не смогли дать ответ на этот вопрос.

Более половины участников опроса, а именно 51%, утверждают, что для них не требуется дополнительная мотивация, чтобы оплачивать коммунальные услуги вовремя. Еще 22% рассказали, что ведут точный график своих ежемесячных расходов. Примерно 12% респондентов оплачивают счета в срок, опасаясь отключения света или воды. Еще 8% утверждают, что не допускают задержек, чтобы избежать начисления штрафов. Только 6% участников опроса признались, что им не удается оплачивать коммунальные услуги вовремя, и ничто не может их мотивировать.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Перманентный макияж, алопеция и другие факторы, ведущие к утрате ваших бровей
Эксперты рассказали, какие вещи любят кошки
Когда не стоит паниковать: типичные проблемы с автоматической коробкой передач
Милош Бикович поддержал создание зарубежных адаптаций "Холопа"
Низкорослые сорта томатов
Проект "Вдохнови другого" запустили в соцсетях "Лужников"
bioRxiv: COVID-19 мог мутировать в "гробовирус" со смертельностью в 81%
Байдена расстроили оскорбительные плакаты с Трампом на провинциальном Западе США
Daily Mail пишет, что посещение сауны снижает риск деменции и проблем с сердцем
Выпадение волос и утрата живости: ключевые аспекты перед окрашиванием в блонд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников