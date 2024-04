Исследование Tinkoff Data: почему жители опаздывают с оплатой коммунальных услуг

Большинство жителей, которые иногда опаздывают с оплатой коммунальных услуг, делают это из-за забывчивости, согласно исследованию, проведенному в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International