Исследование Tinkoff Data: почему жители опаздывают с оплатой коммунальных услуг

Должники рассказали, почему они не могут своевременно оплатить коммуналку

Большинство жителей, которые иногда опаздывают с оплатой коммунальных услуг, делают это из-за забывчивости, согласно исследованию, проведенному в рамках аналитического проекта Tinkoff Data.

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Почти половина участников опроса, что составляет 47%, признались, что время от времени опаздывают с оплатой коммунальных услуг из-за того, что забывают сделать это вовремя. Еще четверть респондентов объяснили, что пропускают срок оплаты коммунальных счетов из-за нестабильного дохода. Еще 13% опрошенных уточнили, что им неудобно регулярно оплачивать коммунальные услуги.

Согласно данным исследования, 63% жильцов всегда своевременно оплачивают коммунальные услуги и не допускают задержек с платежами. Они расплачиваются за все коммунальные услуги до наступления нового расчетного периода. У 29% опрошенных иногда образуется задолженность в течение одного-двух месяцев в году. Еще 5% неоплачивают коммунальные счета своевременно три-пять месяцев в году. Приблизительно 2% респондентов часто опаздывают с оплатой — от шести до восьми месяцев в году. 1% участников опроса не смогли дать ответ на этот вопрос.

Более половины участников опроса, а именно 51%, утверждают, что для них не требуется дополнительная мотивация, чтобы оплачивать коммунальные услуги вовремя. Еще 22% рассказали, что ведут точный график своих ежемесячных расходов. Примерно 12% респондентов оплачивают счета в срок, опасаясь отключения света или воды. Еще 8% утверждают, что не допускают задержек, чтобы избежать начисления штрафов. Только 6% участников опроса признались, что им не удается оплачивать коммунальные услуги вовремя, и ничто не может их мотивировать.