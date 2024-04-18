Экономия и Стиль: популярная б/у мебель в России за 2024 год

"Авито": какую мебель россияне чаще покупают с рук

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Россияне значительно реже выбирают бывшую в употреблении мебель и предметы интерьера по сравнению с новыми товарами. Согласно данным "РБК-Недвижимости", предоставленным "Авито", весной 2024 года самыми популярными предметами мебели, которые покупались с рук, были кровати, диваны и кресла. Эти категории составили четверть всех сделок с бывшей в употреблении мебелью в марте и апреле.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Средняя цена приобретения б/у кровати на частной площадке составила 6,9 тыс. рублей, дивана — 8,7 тыс. рублей, кресла — 6,8 тыс. рублей. На втором месте по числу сделок оказались шкафы, комоды и стеллажи, а на третьем — столы и стулья. Предметы интерьера и текстиль замыкают список лидеров по количеству продаж б/у мебели в апреле и мае 2024 года.

Несмотря на некоторый рост спроса на б/у мебель, продажи новой мебели растут более активно, преимущественно благодаря развитию небольших мебельных производств в России. Эта тенденция объясняется тем, что новые товары составляют большую долю от общего объема продаж мебели на платформе "Авито".