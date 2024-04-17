Горячие рекомендации эксперта: как избежать потерь при покупке недвижимости

Эксперт по рынку недвижимости Екатерина Литвиненко предоставила ценные рекомендации относительно времени приобретения жилья. По мнению Литвиненко, определение целей является ключевым этапом перед принятием решения о покупке недвижимости.
Если планируется приобретение жилья для собственного проживания, эксперт настоятельно рекомендует не откладывать это решение в ожидании "идеального момента". Она предупреждает, что снижение ключевой ставки может стимулировать рост цен из-за увеличения спроса на квартиры.
Анализируя ситуацию на первичном рынке недвижимости, Литвиненко отмечает значительный рост цен в результате введения государственной поддержки и снижения ипотечной ставки. По ее оценкам, этот рост составил 78 процентов с 2020 года, что представляет собой более умеренный темп по сравнению с предыдущими периодами.
Судя по анализу рынка, эксперт делает вывод, что не следует ожидать снижения цен после завершения действия программы государственной поддержки с 1 июля. Она предполагает, что застройщики вернут различные программы рассрочек и сотрудничества с банками, которые были актуальны несколько лет назад.
Для инвесторов, планирующих перепродажу, Литвиненко предупреждает, что текущее время не является наилучшим для приобретения объектов. Цены на первичном рынке "замедлили свой рост", а при переводе жилья на вторичный рынок существует риск продажи с дисконтом. Разница между первичным и вторичным рынками достигает 42 процентов при равных условиях.
Относительно сдачи квартиры в аренду, эксперт отмечает наличие спроса, однако рекомендует учитывать долгосрочную перспективу. Она предупреждает, что из-за значительного разрыва в ценах быстро реализоваться жильем не получится.