Итальянский замок: актер Джонни Депп на пути к новому приключению

Итальянцы не хотят соседствовать с Джонни Деппом

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно информации TMZ, Джонни Депп планирует приобрести средневековый замок в Италии. Актер недавно осмотрел замок в Монтальто-Дора, небольшом итальянском городке в провинции Турин. Информаторы издания сообщили, что Депп рассматривает возможность покупки, но официального подтверждения этого пока нет.

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Замок выставлен на продажу после продолжительной реставрации и оценивается в $4 млн. Он расположен на холме и предлагает 11 спален, 13 ванных комнат, а также часовню 15-го века и фермерский дом на своей территории. Из окон замка открывается прекрасный вид на парк Пяти озер в городе Ивреа.

Этот замок стал бы впечатляющим дополнением к недвижимости актера. Однако местные жители Монтальто-Доры не слишком в восторге от возможности иметь знаменитого соседа. В городке проживает немного более 3 тыс. человек.

Мэр города, Ренцо Галлетто, выразил сомнения относительно целесообразности этой сделки. По его мнению, Депп не лучший кандидат для такого переезда, и сделка может принести больше вреда, чем пользы. Мэр боится, что приобретение замка известным актером привлечет слишком много внимания к району. Он подчеркнул, что замок является культурным наследием Италии и имеет общественное значение. Кроме того, на здание наложены ограничения: для любых строительных или реконструкционных работ потребуются разрешения и согласования. Мэр отметил, что замок находится в частной собственности, и город останется нейтральным по отношению к продаже. Однако муниципалитет будет строго следить за соблюдением правил градостроительства.