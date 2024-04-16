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Может ли вырасти квартплата не только в июле, когда запланирована очередная индексация

Названы услуги ЖКХ с правом на внеочередное подорожание

1:11
Недвижимость

Некоторые жилищно-коммунальные услуги могут подорожать вне установленных законом сроков, сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Названы услуги ЖКХ с правом на внеочередное подорожание
Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Она напомнила, что индексация квартплаты проводится дважды в год. Ближайшая — с 1 июля, она составит от 4 до 15% в зависимости от региона.

Но это касается только основных услуг, стоимость которых регулирует государство. Цены же на те, что оказываются частными компаниями — телевидение, домофон, общедомовые нужды, обслуживание дома, капремонт — могут быть повышены когда угодно.

"Обслуживающие население частные организации сами определяют, когда поднимать цены, исходя из экономической ситуации и своей финансовой стратегии", — объяснила экономист.

По её оценке, подорожание этих услуг всё равно не должно превышать 10-20%.

Ранее профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев счёл рост квартплаты в России недостаточным.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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