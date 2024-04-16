Может ли вырасти квартплата не только в июле, когда запланирована очередная индексация

Некоторые жилищно-коммунальные услуги могут подорожать вне установленных законом сроков, сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Она напомнила, что индексация квартплаты проводится дважды в год. Ближайшая — с 1 июля, она составит от 4 до 15% в зависимости от региона.
Но это касается только основных услуг, стоимость которых регулирует государство. Цены же на те, что оказываются частными компаниями — телевидение, домофон, общедомовые нужды, обслуживание дома, капремонт — могут быть повышены когда угодно.
"Обслуживающие население частные организации сами определяют, когда поднимать цены, исходя из экономической ситуации и своей финансовой стратегии", — объяснила экономист.
По её оценке, подорожание этих услуг всё равно не должно превышать 10-20%.
Ранее профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев счёл рост квартплаты в России недостаточным.
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