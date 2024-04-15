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Это когда-нибудь закончится? Стало известно, что соседи сверлят целыми днями

Электромонтаж и сантехника оказались самыми шумными работами во время ремонта

1:39
Недвижимость » Ремонт

Ремонт в квартире всегда сопряжён не только с большими финансовыми затратами, но и с негодованием со стороны соседей. Вероятно, каждый второй задавался вопросами: что можно сверлить целыми днями и когда это закончится. Ответ на этот вопрос Pravda.Ru дал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксёнов.

Электромонтаж и сантехника оказались самыми шумными работами во время ремонта
Фото: commons.wikimedia.org by Lunyo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"В основном это два вида работ. Первое, это электромонтаж штробы под проводку. Делается это в зависимости от объёма, мастера, квартиры и так далее. Второе, это сантехнические штробы под трубы холодной, горячей воды и канализации. Тоже, соответственно, штробят, делают бозы, такие как бы бороздочки, в которые уже монтируют трубы", — рассказал специалист.

По словам Аксёнова, основные виды работ, как правило, занимают 7-10 дней, но всё зависит от того, из чего построен дом, какой фронт работы.

"Но сроки по практике я озвучил по электрике, по сантехнике. В остальном возводят перегородки, пилят блоки — это не слишком громкие работы. Когда на плиткорезе плитку режут, тоже может достаточно громкая история быть. Но это уже вторичные работы. В основном это электропроводка и сантехника", — добавил собеседник Pravda.Ru.

Бывает и такое, что сверлить могут дольше из-за того, что проект решили переделать.

"Сделали ту же самую электропроводку, проекта не было у человека. Потом он понимает, что на этом месте он хочет поставить диван или шкаф. Всё, начинают дальше штробить в других местах, прокладывая новую электропроводку", — заключил эксперт.

Согласно закону, максимально допустимым уровнем шума в дневное время считается 55 дБ, а в ночное — 45 дБ. Для сравнения громкость человеческой речи колеблется от 45 до 60 дБ, работающего перфоратора — от 80 до 100 дБ, а взлетающий самолет издает звук в 120-125 дБ.

В Москве действует собственный региональный закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе". Согласно ему, максимальный шум в дневные часы с 07:00 до 23:00 не должен превышать 55 дБ, а в ночное время с 23:00 до 07:00 — 45 дБ. То есть в ночное время запрещено громко слушать музыку, играть на музыкальных инструментах или иным образом нарушать покой соседей

Это когда-нибудь закончится? Стало известно, что соседи сверлят целыми днями
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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