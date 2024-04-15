Как обойтись без мужской помощи при уборке под шкафами и везде

Чтобы дочиста убрать пыль в углах, под шкафами и диванами и в тому подобных труднодоступных местах, приклейте на щётку скотч, советуют "БелНовости".
Социально-демографическая ситуация в России остаётся непростой. По-прежнему много одиноких женщин и неполных семей — к удручающей статистике разводов присоединились другие неблагоприятные факторы. Как же хозяйкам справляться с уборкой без мужской помощи — ну не вызывать же, право, "мужа на час" из-за такой ерунды?
"Впрочем, есть одна проверенная хитрость, благодаря которой можно поддерживать чистоту, не передвигая мебель", — утверждает издание.
Поможет двусторонний скотч, обещает оно. Приклейте его на щётку, пошуруйте ею везде, и к ней прилипнут вся пыль, волосы и прочий мусор.
А во всех остальных местах помойте полы с солью, советовали ранее "БелНовости".
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