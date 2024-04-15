Как обойтись без мужской помощи при уборке под шкафами и везде

Двусторонний скотч на щётке поможет в уборке в труднодоступных местах

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чтобы дочиста убрать пыль в углах, под шкафами и диванами и в тому подобных труднодоступных местах, приклейте на щётку скотч, советуют "БелНовости".

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Социально-демографическая ситуация в России остаётся непростой. По-прежнему много одиноких женщин и неполных семей — к удручающей статистике разводов присоединились другие неблагоприятные факторы. Как же хозяйкам справляться с уборкой без мужской помощи — ну не вызывать же, право, "мужа на час" из-за такой ерунды?

"Впрочем, есть одна проверенная хитрость, благодаря которой можно поддерживать чистоту, не передвигая мебель", — утверждает издание.

Поможет двусторонний скотч, обещает оно. Приклейте его на щётку, пошуруйте ею везде, и к ней прилипнут вся пыль, волосы и прочий мусор.

А во всех остальных местах помойте полы с солью, советовали ранее "БелНовости".