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Как обойтись без мужской помощи при уборке под шкафами и везде

Двусторонний скотч на щётке поможет в уборке в труднодоступных местах

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Чтобы дочиста убрать пыль в углах, под шкафами и диванами и в тому подобных труднодоступных местах, приклейте на щётку скотч, советуют "БелНовости".

Двусторонний скотч на щётке поможет в уборке в труднодоступных местах
Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Социально-демографическая ситуация в России остаётся непростой. По-прежнему много одиноких женщин и неполных семей — к удручающей статистике разводов присоединились другие неблагоприятные факторы. Как же хозяйкам справляться с уборкой без мужской помощи — ну не вызывать же, право, "мужа на час" из-за такой ерунды?

"Впрочем, есть одна проверенная хитрость, благодаря которой можно поддерживать чистоту, не передвигая мебель", — утверждает издание.

Поможет двусторонний скотч, обещает оно. Приклейте его на щётку, пошуруйте ею везде, и к ней прилипнут вся пыль, волосы и прочий мусор.

А во всех остальных местах помойте полы с солью, советовали ранее "БелНовости".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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