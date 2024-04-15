Основные предпочтения москвичей в дизайне интерьера: дофаминовый стиль с отказом от визуального шума

Главным трендом в интерьере московских квартир стал экологичный минимализм

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Минимализм остаётся главным трендом в дизайне жилых интерьеров в Москве уже не первый год, пишет опросившая экспертов "Интерфакс Недвижимость".

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Москвичи стараются избавиться от визуального шума, заметила представительница онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Яна Матлаш.

Поэтому и мебель они норовят выбрать лаконичную, но функциональную, пояснила руководительница студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук.

Вместе с тем вполне нормальным считается разбавить этот минимализм броским декором и предметами искусства, добавила Матлаш.

Яркие картины, сделанные вручную посуда или глиняные необычные вазы персонализируют интерьер, подтвердил СЕО бюро "Пространство" Валерий Сидоров.

Москвичи предпочитают экологичные материалы, констатировала Матлаш. "Хлопковый и льняной текстиль, зелёные растения все еще присутствуют во многих дизайн-проектах", — уточнила она.

Экологичность выражается во всём: в цветах, фактуре отделки и материалах, согласна эксперт агентства недвижимости One Moscow Анна Опришко.

"В проектах явно прослеживается стремление быть ближе к природе", — обратила внимание она.

По наблюдениям дизайнера интерьера Надежды Плотниковой, москвичи не чураются всевозможных технических новшеств вроде "умного дома", систем очистки воздуха и т. п.

Минималистический дизайн отлично подходит для недвижимости, используемой в качестве инвестиционного инструмента, что распространено в столице, уверена преподаватель факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Ксения Наумова.

А вкупе с подобающим декором он образует сверхмодный ныне дофаминовый стиль с несочетаемыми цветами и экспериментальными решениями, добавила специалист отдела категорийного управления — направление "Декор и Проекты" сети строительных гипермаркетов OBI Луиза Смирных.