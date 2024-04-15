Государство хочет забрать себе недвижимость у Кремля — уже наложен арест

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РБК узнала об аресте принадлежащего Алексею Хотину отеля в центре Москвы

1:31
Недвижимость

На торговую галерею "Модный сезон" и часть отеля Four Seasons Hotel Moscow, принадлежащие бывшему совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину, наложен арест, пишет РБК в понедельник. Обеспечительные меры приняты Мещанским районным судом 3 апреля.

РБК узнала об аресте принадлежащего Алексею Хотину отеля в центре Москвы
Фото: Wikimedia Commons by Moscowjobnet is licensed under CC-BY-SA-4.0

Общая площадь заблокированной недвижимости в самом сердце столицы — не менее 34,7 тысячи м2. Как следует из официальной информации, ограничения введены по иску Федеральной службы судебных приставов, намеренной обратить эти поистине золотые квадратные метры в доход государства на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Кроме упомянутых галереи и отеля, приставы нацелились на бизнес-центры "Красный богатырь", Cherry Tower, торговые комплексы "Филион", "Горбушкин двор" и другие объекты общей площадью более 1,5 миллиона кв. м, также имеющие отношение к Хотину.

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Гонения на миллиардера начались после краха его банка "Югра", ставшего крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов. Затем к нему возникли претензии по неуплате налогов нефтяной компанией "Русь-ойл". В марте бизнесмен приговорён к девяти годам колонии за растрату.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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