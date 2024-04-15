Хозяйкам посоветовали посыпать ковёр льдом, и вот для чего

Лёд поможет разгладить вмятины на ковре

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Перестановка тяжёлой мебели почти всегда означает неблагоприятные последствия в виде безобразных вмятин на полу. Как убирать такие следы с линолеума, мы вам уже рассказывали. Но что делать, если громоздкий шкаф или, например, дубовый стол стояли на ковре? Узнали в сетевом издании "БелНовости".

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В этом случае на помощь вам придёт обыкновенный лёд в кубиках.

"Многие люди уверены, что кубики льда нужны только для того, чтобы охладить напитки. На самом деле замороженная вода может помочь и во многих других бытовых ситуациях", — заверяет автор заметки.

Как удалить следы от мебели на ковре

Положите по кубику льда на каждую вмятину и оставьте его таять. Потом соберите тряпкой влагу. По мокрым участкам надо пройтись щёткой. Всё!

"В итоге ковёр начнёт выглядеть как новенький", — гарантирует издание.