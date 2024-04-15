Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 лайфхака, как сделать пребывание в аэропорту более приятным
Эксперты рассказали, как вывести кота из депрессии
Не всегда достигается желаемый эффект: причины неудач лазерной эпиляции
Американские страховщики используют дрона для оценки жилья
Московским автовладельцам грозят штрафы за мойку автомобиля во дворе
Садальский о поджоге дома в Брюсовом переулке: грешат на наймитов Марии Максаковой
Никита Кологривый признался, что ходил налево, но строил из себя приличного мужа
Рассказываем что делать, если гортензия стала плохо выглядеть
В созвездии Наугольника открыта звезда, образовавшаяся от слияния двух светил
Хозяйкам посоветовали посыпать ковёр льдом, и вот для чего

Лёд поможет разгладить вмятины на ковре

0:53
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Перестановка тяжёлой мебели почти всегда означает неблагоприятные последствия в виде безобразных вмятин на полу. Как убирать такие следы с линолеума, мы вам уже рассказывали. Но что делать, если громоздкий шкаф или, например, дубовый стол стояли на ковре? Узнали в сетевом издании "БелНовости".

Лёд поможет разгладить вмятины на ковре
Фото: PxHere is licensed under CC0

В этом случае на помощь вам придёт обыкновенный лёд в кубиках.

"Многие люди уверены, что кубики льда нужны только для того, чтобы охладить напитки. На самом деле замороженная вода может помочь и во многих других бытовых ситуациях", — заверяет автор заметки.

Как удалить следы от мебели на ковре

Положите по кубику льда на каждую вмятину и оставьте его таять. Потом соберите тряпкой влагу. По мокрым участкам надо пройтись щёткой. Всё!

"В итоге ковёр начнёт выглядеть как новенький", — гарантирует издание.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Последние материалы
Лёд поможет разгладить вмятины на ковре
Никита Кологривый признался, что ходил налево, но строил из себя приличного мужа
Рассказываем что делать, если гортензия стала плохо выглядеть
В созвездии Наугольника открыта звезда, образовавшаяся от слияния двух светил
4 душевных фильма, о которых мало кто знает
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 5. Понедельник и вторник
Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Эксперты назвали главные страхи собак
Пшённая каша с тыквой в горшочке: вкусный и полезный завтрак, который радует глаз
Светлана Разина высказалась о возможном воссоединении группы "Мираж"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников