10 простых приёмов для визуального увеличения вашего жилья

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Топ-10 секретов, как из маленькой квартиры сделать огромную

3:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Мечтаете о просторной квартире, но временно обитаете в узком пространстве? Не отчаивайтесь! С помощью нескольких легких трюков можно визуально расширить любое помещение.

Топ-10 секретов, как из маленькой квартиры сделать огромную
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Если вы чувствуете дискомфорт от стесненности вашей "однушки", необходимо найти способы освободить её от этого давления.

Вы желаете больше света и воздуха! Однако, переезд в более просторное жильё пока не вариант.

В этом материале мы поделимся с вами приёмами, которые используют дизайнеры. Применив эти советы, вы сможете превратить ваш дом в уютное место, где вы сможете дышать свободно.

Какие же магические хитрости используют дизайнеры:

  1. Цветовая палитра
    Яркие и контрастные цвета визуально уменьшают пространство. Предпочтительнее выбирать светлые оттенки — белый, бежевый, серый, голубой. Они отражают свет, делая помещение более просторным. Однако, для избежания скучности, можно добавить несколько тёмных акцентов, таких как темная мебель или картина.

  2. Контраст между потолком и стенами
    Окраска потолка в тон стен визуально поднимает его, делая комнату выше. Напротив, если цвет потолка совпадает с верхней частью стены, это создаёт эффект "опущенного" потолка.

  3. Зеркала
    Правильно расставленные зеркала могут визуально увеличить пространство, отражая его и наполняя дополнительным светом. Они также могут скрывать недостатки интерьера и создавать иллюзию дополнительного пространства.

  4. Легкая мебель
    Массивная мебель визуально "давит" на пространство. Лучше выбирать лёгкие, прозрачные предметы, такие как стеклянные столики и стулья на ножках, чтобы сохранить ощущение простора.

  5. Минимальное количество дверей
    Раздвижные двери или перегородки экономят место. Стеклянные конструкции создают ощущение большего пространства за счёт прозрачности.

  6. Гладкие поверхности
    Монохромные, гладкие поверхности на полу, стенах и потолке визуально увеличивают пространство, сливаясь в единую плоскость.

  7. Скрытое хранение
    Максимально скрыть вещи в шкафах и ящиках помогает сохранить визуальное пространство, избегая перегруженности помещения.

  8. Линии
    Вертикальные полосы удлиняют комнату, делая её выше, в то время как горизонтальные линии расширяют пространство вширь.

  9. Минимализм в декоре
    Избегайте лишних декоративных элементов, чтобы избежать перегруженности интерьера и сохранить ощущение пространства.

  10. Освещение
    Правильное освещение играет ключевую роль в создании атмосферы. Используйте несколько источников света разных уровней, предпочитая точечное освещение и скрытые источники света для минимизации теней.

    Не забывайте, что создание уюта важно не только для визуального восприятия, но и для эмоционального комфорта. Пушистые ковры, мягкая мебель, приятные ароматы и музыка могут сделать ваше пространство по-настоящему уютным, даже если оно невелико.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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