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Визуальные трюки: эффективные способы окрашивания стен для создания уютного и просторного интерьера

Как визуально приподнять потолок и увеличить пространство

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильное окрашивание стен — это ключ к превращению узкого и неуютного помещения в просторное и уютное.

Как визуально приподнять потолок и увеличить пространство
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Многие люди наносят краску на всю стену, от пола до потолка.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру, утверждает, что такой подход неэффективен.

Желательно красить стены частично, чтобы достичь интересного эффекта.

Полностью покрывать поверхности краской необязательно.

Работу лучше выполнить так, чтобы часть стены оставалась без краски.

Например, верхнюю часть вертикальной поверхности можно оставить без покраски, а также потолок.

Соблюдение этого правила создаст визуальный эффект поднятого верха помещения.

Это создаст впечатление увеличения высоты помещения и способствует созданию уюта и избавлению от ощущения стеснения.

Минимум половину стены следует покрывать краской.

Идеально, чтобы граница покрашенной части находилась немного выше середины вертикальной стены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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