Идеальные растения для наполнения углов: выберите свой зеленый акцент

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Топ-3 растения, которые можно смело ставить в угол

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не оставляйте угол пустым ни в маленьких квартирах, где каждый сантиметр ценен, ни в просторных апартаментах, где пустота только разбивает общую гармонию интерьера.

Топ-3 растения, которые можно смело ставить в угол
Фото: flickr. com by katieb50 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению эксперта и дизайнера Юлии Тычиной, лучше всего в таких местах разместить большую кадку с крупным растением.

  1. Фикус Бенджамина — это растение, не требующее особого ухода, но при этом быстро растущее. За шесть лет оно может достичь высоты в два метра. Оно предпочитает затененные места с рассеянным светом и требует регулярного опрыскивания.

  2. Монстера, с необычной формой листьев, длина которых может достигать 1,5 метра, также подходит для этой роли. Она требует много места, полутени, обильного полива и частых опрыскиваний.

  3. Диффенбахия, с яркой окраской листьев, станет привлекательным дополнением. Ее листочки со временем могут опадать, придавая растению облик пальмы.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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