Идеальные растения для наполнения углов: выберите свой зеленый акцент

Не оставляйте угол пустым ни в маленьких квартирах, где каждый сантиметр ценен, ни в просторных апартаментах, где пустота только разбивает общую гармонию интерьера.

Фото: flickr. com by katieb50 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic