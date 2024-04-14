Идеальные растения для наполнения углов: выберите свой зеленый акцент

Топ-3 растения, которые можно смело ставить в угол

Не оставляйте угол пустым ни в маленьких квартирах, где каждый сантиметр ценен, ни в просторных апартаментах, где пустота только разбивает общую гармонию интерьера.

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По мнению эксперта и дизайнера Юлии Тычиной, лучше всего в таких местах разместить большую кадку с крупным растением.

Фикус Бенджамина — это растение, не требующее особого ухода, но при этом быстро растущее. За шесть лет оно может достичь высоты в два метра. Оно предпочитает затененные места с рассеянным светом и требует регулярного опрыскивания. Монстера, с необычной формой листьев, длина которых может достигать 1,5 метра, также подходит для этой роли. Она требует много места, полутени, обильного полива и частых опрыскиваний. Диффенбахия, с яркой окраской листьев, станет привлекательным дополнением. Ее листочки со временем могут опадать, придавая растению облик пальмы.