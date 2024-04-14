Как выбрать лучшее напольное покрытие для коридора: советы специалиста

Эксперт посоветовал идеальное напольное покрытие для коридора

Никто не может оспорить тот факт, что коридор является одним из самых загрязненных помещений в квартире. Вне зависимости от усилий хозяйки, в этой зоне всегда собирается пыль, грязь и влага, пронесенные со двора.

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Поэтому эксперт дизайна Юлия Тычино решила поделиться советами о том, какое напольное покрытие следует выбирать для этой области, чтобы избежать необходимости постоянно убирать.

Основное требование при выборе материала для коридора — его высокое качество, утверждает специалист. Кроме того, выбранное покрытие должно быть высокоизносостойким из-за постоянного воздействия воды, грязи и даже различных химических веществ, которые непременно оказываются на подошвах уличной обуви.

Керамогранит обладает всеми необходимыми качествами, а также надежностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию внешних негативных факторов. Он не боится резких перепадов температуры, влаги и механических повреждений. Более того, при желании его можно использовать для укладки теплого пола в прихожей — все это отличает керамогранит от более дешевых вариантов, таких как линолеум.



