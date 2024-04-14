Эффективные способы хранения зимней одежды: советы от эксперта

3 совета, как правильно хранить пуховики, шубы и объемные куртки

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С наступлением зимы каждый из нас извлекает из шкафов теплую одежду, но через несколько месяцев приходится снова убирать её на хранение.

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Как эффективно организовать пространство в шкафу для хранения пуховиков, шуб и объемных курток, рассказала дизайнер Юлия Тычино.

Чтобы сохранить изделия в хорошем состоянии во время хранения, следуйте этим советам:

Для изделий из натурального меха, таких как дубленки, шубы и жилетки, избегайте использования вакуумных пакетов. Лучше используйте чехлы из дышащего нетканого материала, примерно на 10-15 см длиннее предметов одежды и не менее чем на 6 см шире. Для пуховиков и пальто вакуумные пакеты идеальны. Важно перед хранением убедиться, что вещи чистые, хорошо просушены и вывернуты наизнанку. Для кожаных изделий не используйте вакуумные пакеты. Вместо этого выбирайте подходящие вешалки из дерева или металла для пальто и курток.