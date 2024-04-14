Защитите ваш пластиковый подоконник: избегайте абразивных средств при уборке

Эксперты предостерегают от использования чистящих средств с абразивными элементами, которые могут повредить пластиковый подоконник. Они рекомендуют избегать также средств с химически активными веществами, жестких щеток и меламиновых губок при уборке.
Вместо этого рекомендуется использовать мыльную воду с тертым хозяйственным мылом или раствор соды и стирального порошка для удаления загрязнений с подоконника. В качестве альтернативы можно применять уксус и соду, но необходимо обеспечить, чтобы смесь не оставалась на пластике слишком долго.
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