Маткапитал и недвижимость: как избежать юридических проблем и обмана

Покупки жилья с участием Маткапитала могут сопровождаться рисками

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Покупка недвижимости, вложенной с использованием материнского капитала, но без выделения долей на детей, представляет собой довольно рискованное предприятие, по словам юриста Петра Гусятникова.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

"Нет законодательного запрета на продажу такого имущества, и родители могут утаивать информацию о том, что при приобретении недвижимости был использован маткапитал, а также о своей обязанности выделить доли на детей. В случае нарушения прав несовершеннолетних, органы опеки или сами дети после достижения совершеннолетия могут обратиться в суд с запросом о признании сделки недействительной", — пояснил Гусятников.

Это может привести к тому, что человек, который уже заплатил за жилье и считает себя его владельцем, лишится этого имущества. Остается только право потребовать возврата денег, но и это не гарантирует успеха, так как продавцы могут оказаться неспособными вернуть сумму даже по решению суда.

Юрист предупредил, что такой механизм используется мошенниками в сфере недвижимости: родители умышленно не выделяют доли своим детям, продают недвижимость и затем оспаривают сделку в суде. В такой ситуации закон всегда на стороне несовершеннолетних.

Эксперт напомнил, что в настоящее время материнский капитал распространяется даже на первого ребенка, поэтому важно учитывать этот факт и внимательно изучать информацию о продавце.

"Следует запросить у продавца выписку о размере маткапитала, которую можно получить в электронном виде на сайте Госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Это позволит определить, использовался ли материнский капитал при покупке и в каком объеме", — посоветовал Петр Гусятников.